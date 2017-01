Turecký premiér: Odporný terorista z istanbulského klubu bol zadržaný

Ľudia odchádzajú z miesta útoku v miestnom nočnom klube v Istanbule, v pozadí autá záchranárov. Zranených je asi 30 ľudí, 1.1.2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Istanbul 17. januára (TASR) - Turecký premiér Binali Yildirim potvrdil dnes zadržanie muža označovaného za páchateľa teroristického útoku v nočnom klube Reina v Istanbule, kde počas osláv príchodu nového roka zahynulo 39 ľudí.Yildirim novinárom v Ankare ďalej povedal, že údajného militanta Islamského štátu (IS) polícia po zadržaní v Istanbule začala vypočúvať. Predseda tureckej vlády pritom vyjadril nádej, že vyšetrovateľom sa podarí odhaliť, akéstáli za týmto útokom.Podľa dnešného vyjadrenia istanbulského guvernéra Vasipa Šahina je však jasné, že útočník strieľal v nočnom klube v mene uvedenej extrémistickej organizácie.povedal Yildirim. Podrobnosti odmietol prezradiť s tým, že verejnosť sa ichdozvie od príslušných orgánov.Turecké médiá predtým zadržanú osobu identifikovali ako uzbeckého štátneho príslušníka Abdulkadira Masharipova (pozn. TASR: vysl. -š-). Polícia ho zadržala v pondelok neskoro večer v Istanbule pri zásahu v jednom z tamojších luxusných obytných komplexov.Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu uviedla, že okrem údajného strelca z klubu Reina polícia v rámci tohto zásahu zatkla muža z Kirgizska a tri ženy - zo Somálska, Senegalu a Egypta. Masharipovovho štvorročného syna umiestnili do ochrannej starostlivosti.Súkromná televízna stanica NTV uviedla, že Masharipova dnes vypočúvali v priestoroch istanbulskej policajnej centrály. Podľa údajov Anadolu polícia zasahovala aj proti ďalším údajným členom uzbeckej bunky IS v piatich štvrtiach Istanbulu, pričom zatkla viacero osôb.Podľa televíznej stanice NTV sa Masharipov ukrýval v byte, ktorý si prenajal jeho priateľ pochádzajúci z Kirgizstanu. Noviny Sabah zverejnili na Twitteri fotografie z policajnej akcie, zachytávajúceK útoku v nočnom klube Reina sa už dávnejšie prihlásila džihádistická organizácia IS, podľa ktorej išlo o odvetu za turecké vojenské operácie na severe Sýrie.Turecká vláda minulý týždeň oznámila, že pozná totožnosť páchateľa, ale nezverejnila ju. V médiách sa objavili informácie, že páchateľ útoku je zrejme príslušník ujgurskej národnostnej menšiny, ktorá žije prevažne v nepokojnej provincii Sin-ťiang na západe Číny. Okrem Číny Ujguri žijú aj vo viacerých štátoch strednej Ázie a v Turecku.