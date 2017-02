Turecký premiér v Nemecku mobilizoval krajanov na podporu referenda

Turecký premiér Binali Yildirim hovorí k Turkom žijúcim v Nemecku aby podporili tohtoročné referendum v Turecku, Oberhausen, Nemecko, 18. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turecký premiér Binali Yildirim hovorí k Turkom žijúcim v Nemecku aby podporili tohtoročné referendum v Turecku, Oberhausen, Nemecko, 18. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oberhausen 18. februára (TASR) - Turecký premiér Binali Yildirim prišiel dnes v rámci kampane pred aprílovým referendom o kontroverzných ústavných zmenách, ktorého sa môžu zúčastniť aj Turci žijúci v zahraničí, do nemeckého mesta Oberhausen. Táto návšteva je v Nemecku už niekoľko týždňov predmetom diskusií." vyhlásil Yildirim pred tisícami tamojších Turkov na mítingu konanom pod mottom "".Yildirim ich vyzval, aby boli sebavedomí, "" a aktívne využívali právo na spolurozhodovanie v politike. "" vyhlásil.Yildirim odmietol kritiku navrhovanej ústavnej reformy. "" povedal turecký premiér.Míting s účasťou Yildirima sprevádzalo niekoľko protidemonštrácií, ktoré podľa miestnej polície prebiehali pokojne. Na demonštrácii, smerujúcej k miestu jeho konania, sa zúčastnilo okolo 750 ľudí.Yildirim sa dnes dopoludnia v rámci bezpečnostnej konferencie v Mníchove stretol s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Opozičná strana Ľavica predtým kancelárku vyzvala, aby zakázala Yildirimovu "".V Nemecku žijú zhruba tri milióny Turkov. Referendum o ústavnej reforme sa uskutoční 16. apríla. Novelu ústavy, ktorú predložila vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) s cieľom zaviesť v krajine prezidentský systém vlády, parlament schválil 21. januára. Prezident Recep Tayyip Erdogan ju podpísal 10. februára.Na základe novely bude mať prezident právomoc vymenovať ministrov a ďalších vládnych činiteľov, ako aj polovicu členov najvyššieho súdu, takisto rozpustiť parlament, vyhlásiť výnimočný stav či vydávať dekréty.Parlament predtým schvaľoval jednotlivo znenie všetkých 18 článkov ústavy, ktoré AKP zaradila do svojho reformného balíka. Vášnivá rozprava opakovane prerástla do potýčok medzi poslancami.Predstavitelia AKP argumentujú, že silný prezidentský úrad je potrebný na posilnenie a stabilizovanie Turecka v čase, keď čelí rôznym hrozbám terorizmu.Kritici považujú zmeny za snahu legislatívne ukotviť rozsiahle právomoci v rukách prezidenta Erdogana.