Turecký prezident Erdogan pricestoval na návštevu Srbska

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 10. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pricestoval v pondelok pred polnocou na dvojdňovú návštevu Srbska, kde bude dnes v Belehrade rokovať s najvyššími činiteľmi tejto balkánskej krajiny a o deň neskôr zavíta na prevažne moslimské územie Sandžak.Erdogana privítal na belehradskom letisku srbský prezident Aleksandar Vučič, informuje agentúra DPA. Erdoganova delegácia pozostáva z ôsmich ministrov vládneho kabinetu a 185 zástupcov podnikateľskej sféry.Turecká a srbská strana budú okrem iného rokovať o projekte týkajúcom sa zemného plynu a o plánovanej diaľnici medzi Belehradom a Sarajevom, metropolou susednej Bosny a Hercegoviny.Rozhovory budú zamerané na ekonomiku a obchod, Erdogan sa však môže dožadovať aj zatvorenia škôl a mimovládnych organizácií, ktoré majú spojitosť s tureckým exilovým duchovným Fethullahom Gülenom, ktorého Ankara obviňuje z účasti na zorganizovaní vlaňajšieho neúspešného pokusu o vojenský prevrat.Erdogan sa v stredu letecky presunie do zmieneného Sandžaku - oblasti, kde žije väčšinové obyvateľstvo bosnianskych Moslimov -, následne sa vráti ešte do Belehradu a odcestuje do vlasti.Ankara je v úsilí zvýšiť svoj vplyv na Balkáne obzvlášť sústredená na Bosnu, kde žije moslimská väčšina a kde existuje historická spojitosť s niekdajšou osmanskou mocou a migráciou. Turecký vplyv je veľmi citeľný aj v Macedónsku a v Kosove.