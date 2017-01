Turecký prezident je o krok bližšie k zmene ústavy

Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan na rokovaní v Ankare Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 10. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan je o krok bližšie k dosiahnutiu svojho cieľa zmeny ústavy, ktorá umožní zavedenie prezidentského systému.Poslanci tureckého parlamentu totiž v noci nadnes hlasovali za začatie rozpravy o tejto otázke. Návrh podporilo 338 zo 480 prítomných poslancov, pričom potrebných bolo najmenej 330 hlasov, informovala agentúra Anadolu.Úsilie vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP), ktorá má v parlamente 316 kresiel, tak získalo aj podporu niekoľkých opozičných zákonodarcov.Poslanci budú teraz diskutovať a hlasovať o každom z 18 článkov novelizovanej ústavy. Podľa odhadov agentúry Anadolu by rozprava mohla trvať dva týždne.Reforma ústavy je sporná, pretože posilňuje postavenie prezidenta a oslabuje právomoci parlamentu. Predseda opozičnej ultranacionalistickej Strany národného hnutia (MHP) Devlet Bahčeli reformu podporuje, ale v samotnej strane disponujúcej 40 mandátmi s ňou však podľa neho všetci nesúhlasia. Zvyšné dve opozičné strany - stredoľavá Republikánska ľudová strana (CHP) a prokurdská Ľudovodemokratická strana (HDP) - sú jednoznačne proti reforme a obávajú sa zavedeniav Turecku.Jednou z navrhovaných zmien je umožniť prezidentovi vládnuť pomocou dekrétov. Fakticky sa to už deje, keďže po vlaňajšom júlovom pokuse o prevrat platí výnimočný stav, ktorý bol 3. januára predĺžený do apríla.Kritici tiež argumentujú, že Erdogan by mal takmer neobmedzenú moc, pretože má naďalej silné väzby s AKP a bude mať vplyv aj na premiéra.Erdogan sľúbil, že v nadchádzajúcich mesiacoch vypíše o zmene ústavy referendum.