Turecký prezident pricestoval do Teheránu rokovať o Kurdistane a Sýrii

Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul/Teherán 4. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pricestoval dnes do Teheránu na rokovania na najvyššej rovni. Tie sa uskutočnia len niekoľko dní po tom, ako voliči vo väčšinovo kurdských oblastiach Iraku v kontroverznom referende odobrili návrh na vyhlásenie nezávislosti.Ako pripomenula agentúra DPA, Turecko i Irán, podobne ako aj Irak a ďalšie štáty regiónu, sú proti vyhláseniu autonómneho kurdského regiónu na severe Iraku za nezávislý kurdský štát.Erdogan sa počas svojej návštevy v Teheráne stretne s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním a najvyšším duchovným vodcom ajatolláhom Alím Chameneím.V sprievode tureckého prezidenta počas návštevy Iránu je aj niekoľko ministrov. Erdoganovej návšteve predchádzali tento týždeň v Teheráne rokovania náčelníkov hlavných štábov armád oboch krajín, ktoré boli venované bezpečnostným otázkam. Pozorovatelia tieto kontakty označujú za dôkaz zlepšovania vzťahov medzi oboma krajinami, a to aj napriek rozdielnosti ich názorov na viacero zásadných problémov tohto regiónu.Okrem situácie na severe Iraku by delegácie Turecka a Iránu mali rokovať aj o kríze v Sýrii. Turecko a Irán - spoločne s Ruskom - sú účastníkmi mierových rokovaní v kazašskej Astane, ktorých cieľom je zmiernenie násilností v Sýrii. Ankara pritom v konflikte v Sýrii stojí na strane protivládnych povstalcov, zatiaľ čo Teherán podporuje sýrskeho prezidenta Bašára Asada.