Turecký súd poslal do basy dvoch Čechov na šesť rokov za terorizmus

Ankara 2. augusta (TASR) - Trest odňatia slobody v dĺžke šesť rokov a tri mesiace udelil dnes súd vo východotureckom meste Širnak dvom Čechom, Markéte V. a Miroslavovi F. Súd ich uznal za vinných z terorizmu, konkrétne za pomoc kurdským milíciám YPG (Oddiely ľudovej sebaobrany). Česi sa proti verdiktu odvolajú. Informácie priniesli spravodajské portály Českej televízie (ČT) a Novinky.cz.Obžalovaní neboli osobne prítomní v súdnej sieni, ale boli v spojení prostredníctvom videokonferencie, pričom sa nachádzali v celách vo väznici v meste Van, vzdialenom okolo 400 kilometrov.Markétu V. a Miroslava F. zadržali na turecko-irackej hranici vlani v novembri. Podľa tureckých médií boli vycvičení nemeckými špeciálnymi silami a tiež vo francúzskej Cudzineckej légii.Dvojica však tvrdí, že chcela v Iraku pomáhať civilistom a zriadiť tam poľnú nemocnicu.Kurdské milície YPG bojujú v Sýrii proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) a Turecko ich pokladá za teroristickú organizáciu, odnož zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), teda kurdských separatistov, ktorí v Turecku vedú povstanie od roku 1984.Česká diplomacia odmieta, že by boli Česi zapojení do teroristickej činnosti. Šéf českej diplomacie Lubomír Zaorálek už skôr vyhlásil, že dúfa vo vyhostenie dvojice do ČR. Podľa neho to však môže trvať dlhší čas.Zaorálek v tlačovej správe uviedol, že dnešný rozsudok je preňho sklamaním.napísal. Dodal, že česká strana bude dvojici naďalej poskytovať konzulárnu pomoc a že veľvyslanectvo v Ankare je s ňou v pravidelnom kontakte. Podľa ministra bude česká diplomacia hrať v prípade aktívnu úlohu aj vo vzťahu k tureckým úradom.