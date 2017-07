Turecký Trabzonspor má v novej sezóne najvyššie ciele, chce titul

Ján Ďurica Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín-Čilistov 25. júla (TASR) - Futbalisti Trabzonsporu absolvujú na Slovensku záverečný blok prípravy pred novou sezónou tureckej Süper Lig. Tréningový tábor si rozložili v šamorínskom rezorte x-bionic® sphere, kde v stredu 26. júla odohrajú prípravný duel proti slovenskému šampiónovi MŠK Žilina.Turci sú na Slovensku od 19. júla, v pondelok sa predstavili na ihrisku druholigového ŠKF Sereď, s ktorým remizovali 3:3. Dres Trabzonsporu si oblieka aj trojica slovenských reprezentantov Ján Ďurica, Matúš Bero a Juraj Kucka. Všetci traja si podmienky v Šamoríne pochvaľujú.vravel pred početnou skupinou slovenských i tureckých novinárov Ďurica.Trabzonspor tento rok oslávi 50. výročie založenia klubu a najskúsenejší z trojice Slovákov v drese šiesteho tímu uplynulej sezóny Süper Lig zdôraznil, že mužstvo má aj z toho dôvodu v novom ročníku tie najvyššie ciele.dodal Ďurica.Juraj Kucka patrí medzi najnovšie akvizície Trabzonsporu, do klubu prestúpil v lete z AC Miláno. Záujem o jeho služby z tureckej strany bol už dlhší čas.opísal defenzívny stredopoliar svoju cestu do Turecka.Informácie o Turecku zháňal najmä od svojho kamaráta a kolegu z reprezentácie Ďuricu. "Keď som sa dozvedel o záujme klubu, tak som sa o Trabzonspore bavil najmä s Janom. Počas reprezentačných zrazov mi však poskytli informácie o podmienkach a živote v krajine aj iní spoluhráči, ktorí tam pôsobili či pôsobia," dodal Kucka. Na porovnávanie medzi talianskym a tureckým futbalom je podľa neho ešte priskoro: "Matúš Bero prestúpil do Trabzonu vlani z AS Trenčín. Jeho prvú sezónu v krajine polmesiaca ovplyvnilo zranenie, po ktorom sa v druhej polovici sezóny ťažšie dostával do formy. Zdravotné problémy sú však už minulosť a Bero je pripravený zabojovať o miesto v základnej zostave.vravel Bero. Ofenzívny univerzál je pripravený hrať na ktorejkoľvek pozícii, ktorú mu určí tréner.dodal Bero.