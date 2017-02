Turiec a Kremnicu spojí opravená cesta, peniaze z EÚ sú isté

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. februára (TASR) – Rekonštrukcia starej betónovej cesty medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami má už zaistené financovanie z eurofondov. Zmluva so zhotoviteľom by mala byť realitou v marci a stavebné práce začať v apríli.informovala dnes TASR Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR.Ako tvrdí minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd), popri diaľniciach kladú veľký dôraz aj na cesty prvej triedy, na ktoré majú vyčlenené peniaze z fondov EÚ.zdôraznil Érsek.Podľa rezortu dopravy v tomto roku bude v rámci projektov v OPII dokončený obchvat mesta Brezno, ktorý by si vodiči mali odskúšať už v prvom polroku tohto roka. Veľmi potrebný vnútorný mestský obchvat dostane v roku 2017 aj Prešov. V prípade obchvatu Šale sa počas tohto roka začne s výkupom pozemkov a na budúci rok, po získaní stavebného povolenia, by mala byť vyhlásená súťaž na zhotoviteľa.V pláne projektov OPII je tiež rekonštrukcia veľkej križovatky v Štúrove za 2,3 milióna eur, tri križovatky v Prešove a aj cesta prvej triedy (I/13) z Medveďova do Veľkého Medera.Celkovo sa do konca programového obdobia má na Slovensku opraviť viac ako 60 mostov a 190 kilometrov ciest prvej triedy.