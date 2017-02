Turisti pozor: Horské chodníky pokrýva vrstva zľadovateného snehu

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Tatranská Lomnica 10. februára (TASR) – Návštevníci Tatranského a Pieninského národného parku by mali v týchto dňoch zvýšiť opatrnosť pri pohybe na turistických chodníkoch. Tie miestami pokrýva vrstva zľadovateného snehu. Zvlášť pozorní by mali byť turisti, ktorí sa chystajú na prechádzku Prielomom Dunajca v Pieninskom národnom parku.upozornil verejnosť pred nadchádzajúcim víkendom vedúci Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu Štefan Zavacký.Návštevníci by si mali uvedomiť, že na túry po zľadovatených chodníkoch sa vydávajú na vlastné nebezpečenstvo, zabúdať by nemali na adekvátny výstroj. „Samozrejmosťou je vhodná obuv a minimálne turistické paličky. Niektorí sa už naučili, že do takéhoto terénu je dobré si so sebou vziať aj retiazkové návleky na obuv či stúpacie železá, tzv. mačky,“ dodal Zavacký.