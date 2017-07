Slovenskí turisti sa vykašlali na Turecko, radšej si vybrali Grécko či Cyprus Foto: Slovenská sporiteľňa, a. s. Foto: Slovenská sporiteľňa, a. s.

2014 2015 2016 jún 17,7 21,2 25,0 júl 22,7 26,3 30,05 august 23,1 26,7 30,7 september 20,2 22,9 26,5 SPOLU 83,7 97,2 112,6

2015 2016 V. Británia 14,73 18,80 Česká republika 15,49 17,10 Maďarsko 11,09 11,22 Rakúsko 9,46 10,79 Nemecko 4,85 6,21 Poľsko 4,96 6,06 Írsko 2,06 3,83

2015 2016 Chorvátsko 6,65 7,08 Taliansko 4,54 4,83 Španielsko 2,88 2,80 Malta 1,24 1,41 Cyprus 0,83 1,19 Grécko 0,56 0,80 Bulharsko 0,50 0,62 Turecko 1,01 0,39

2014 2015 2016 jún 7,1 8,0 7,9 júl 10,1 10,9 10,8 august 10,1 10,9 10,3 september 7,8 8,3 8,5 SPOLU 35,0 38,2 37,5

2015 2016 Nemecko 6,63 6,96 Česká republika 7,01 6,39 Rakúsko 3,60 3,87 Maďarsko 3,40 3,06 Holandsko 1,74 1,67 V. Británia 1,08 0,91 Francúzsko 1,07 0,97

2015 2016 Chorvátsko 4,14 4,01 Taliansko 2,19 2,15 Španielsko 0,68 0,70 Grécko 0,43 0,65 Bulharsko 0,58 0,54 Turecko 0,33 0,14

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (OTS) - Kartou platili celkovo až 3,5 milióna krát. Hodnota priemerného nákupu však klesla z 34 na 32 eur. „,“ vysvetľuje, vedúci oddelenia denného bankovníctva v Slovenskej sporiteľni.Zaujímavosťou je, že najviac míňali Slováci u britských obchodníkov. Tí s 28 percentným rastom a s takmer 19 miliónmi eur po roku opäť predbehli českých obchodníkov, ktorí zaznamenali „len“ 10 percentný rast.Dovolenkovým destináciám stále kraľuje Chorvátsko, ktoré nasleduje Taliansko a Španielsko. Prvé dve krajiny však zaznamenali len mierny, 6,5 percentný rast objemu nákupov zaplatených kartou, španielski obchodníci si dokonca pohoršili o tri percentá.Hlavnou správou leta však bol obrovský medziročný prepad Turecka. Mínus 61 percent v objeme a mínus 54 percent v počte platieb. To je jasný dôkaz, že slovenskí turisti si dovolenku v Turecku a radšej zamierali inam. Polepšili si najmä Cyprus a Grécko, kde minuli Slováci o takmer polovicu viac.Kým platenie kartou je čoraz obľúbenejšie aj v zahraničí, o hotovosti to už neplatí. z bankomatov. Objem vybratých peňazí vlani v lete klesol medziročne o necelé dve percentá. Počet výberov dokonca o päť percent, vďaka čomu sa priemerná hodnota výberu vyšplhala na 120 eur. „u,“ dodávaV Českej republike si síce vyberajú Slováci z bankomatov najčastejšie, v celkovom objeme predbehlo našich západných susedov Nemecko. V ňom si turisti vyberali v lete dvakrát viac ako v Česku (158 eur vs 77 eur). Z top krajín je Česko jedinou, kde sa dostala priemerná hodnota výberu pod hranicu 100 eur.Väčšina top štátov zaznamenala medziročný pokles v objeme vybraných peňazí, vrátane dovolenkovej jednotky – Chorvátska. Najvýraznejší prepad zažilo už spomínané Turecko (58 percent v objeme a 63 percent v počte výberov). Naopak, o približne polovicu si polepšili USA a Grécko.