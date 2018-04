Turistickú atrakciu Mont-Saint-Michel opäť otvorili

Na leteckej snímke francúzska obec Le Mont-Saint-Michel v departemente Manche, v regióne Dolná Normandia počas prílivu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rennes 22. apríla (TASR) - Približne o 13.30 h bola v nedeľu opäť otvorená svetoznáma turistická atrakcia Mont-Saint-Michel (Hora sv. Michala), ktorú francúzska polícia preventívne evakuovala niekoľko hodín predtým. Oznámil to podľa denníka Ouest-France Jean-Marc Sabathé, prefekt departementu Avranches.Malý žulový ostrov s množstvom pamiatok bol evakuovaný po tom, čo tam ráno prišiel mladý muž a chcel predvádzať pouličné umenie. Dostal sa však do sporu s majiteľom jednej kaviarne, pred ktorým mal okolo 07.30 h povedať, že zabije policajta. Muž ostrov opustil ešte pred príchodom polície.povedal Sabathé pre rozhlasovú stanicu France Info.Po skončení evakuácie uviedol, že polícia oblasť monitoruje. Hoci sa po mužovi rozbehlo pátranie, zatiaľ sa ho nepodarilo zadržať. Sabathé zdôraznil, že incident nie je posudzovaný ako teroristický útok alebo čin organizovanej skupiny a hľadaná osoba nemala so sebou zbraň.Mont-Saint-Michel je žulový, 80 metrov vysoký prílivový ostrov ležiaci v severozápadnom Francúzsku v rovnomennom zálive na pobreží Normandie. Nachádzajú sa tam početné historické pamiatky, ako kláštorný kostol z 11. – 16. storočia, gotické kláštorné budovy a opevnenia z 13. – 15. storočia. Ostrov, záliv a kláštor, ktoré sú od roku 1979 zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO, navštívia každoročne státisíce turistov.V okolí sa dá pozorovať impozantné prírodné divadlo, keď rozdiel výšky morskej hladiny pri prílive a odlive býva približne 15 metrov, čo je najviac v Európe. Hora sv. Michala je tak buď obklopená tekutými pieskami, alebo morom.