Turistický autobus Malokarpatský expres štartuje svoju druhú sezónu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júna (TASR) - Turistický autobus Malokarpatský expres štartuje v sobotu svoju druhú sezónu. Do jesene bude premávať každú sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov na trase Bratislava – Častá s prípojmi do rakúskeho mestečka Neusiedl am See. Expres je pripravený aj na prepravu bicyklov. TASR o tom informovali z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).Malokarpatský expres ponúka obyvateľom Bratislavského kraja možnosť spoznať krásy a zaujímavosti Malých Karpát, ako aj burgenlandskej Pannónie.priblížil predseda BSK Juraj Droba. Turistický autobus bude premávať každú sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov na trase Bratislava–Častá, Červený kameň cez Svätý Jur, Pezinok a Zochovu chatu.Cestujúci si lístky môžu zakúpiť priamo u vodiča autobusu, pričom na tejto linke platí Bratislava Card City & Region, ktorá umožňuje cestu zdarma. Pri kombinácii s prímestskými autobusmi či vlakmi je potrebné si zakúpiť cestovný lístok podľa prepravných taríf autobusových a železničných dopravcov.V nízkopodlažnom autobuse určenom pre prímestskú autobusovú dopravu je možná aj preprava bicyklov. Autobus je sprevádzaný turistickým sprievodcom, ktorý informuje o trase a zaujímavých miestach. Viac informácií o Malokarpatskom exprese nájde verejnosť na webovej stránke BSK.