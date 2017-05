Turistom z Číny sa na Slovensku páči, ich počet stúpa

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) – Počet turistov z Číny, ktorí sa rozhodnú navštíviť Slovensko, narastá. Kým v roku 2015 ich na Slovensko zavítalo približne 28.000, v roku 2016 to už bolo 41.000 návštevníkov. Znamená to teda nárast o 46,8 %.Konštatuje to ministerstvo hospodárstva v Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 až 2020, ktorú v apríli prijala vláda.avizovalo však ministerstvo.Zvýšený počet čínskych turistov by mal totiž podľa rezortu vplyv aj na nárast počtu charterových letov z Číny na slovenské letiská, využitie ubytovacích kapacít v turistickom priemysle a zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu.Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) minie jeden turista z Číny v krajine príchodu za týždeň 3000 eur. Ak bol teda na Slovensku takýto turista jeden deň, tak potom celkovo minuli čínski turisti v roku 2015 pod Tatrami viac ako 12 miliónov eur.Čína pritom patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce trhy zahraničného aktívneho aj pasívneho cestovného ruchu na svete. Podľa UNWTO dosiahol počet čínskych turistov cestujúcich do zahraničia v roku 2015 úroveň 118 miliónov cestujúcich, ktorí v zahraničí minuli 292,2 miliardy amerických dolárov.