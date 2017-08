Turistov privezie na Topoľčianske vinobranie špeciálny autobus

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Topoľčianky 28. augusta (TASR) - Prehliadka pivníc, degustácia burčiaku, vín a ďalší zaujímavý program čaká na návštevníkov Topoľčianskeho vinobrania, ktoré bude 1. septembra v areáli Château Topoľčianky. Ako informovala Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR), tento rok je pre záujemcov o podujatie pripravená špeciálna ponuka. Z neďalekej Nitry sa budú môcť odviesť autobusom priamo do Topoľčianok.Návštevníkov čaká degustácia viac ako 30 druhov vín, ale i rôznych miešaných nápojov či ľadovej drte.pripomínajú organizátori.Lístky na autobus z Nitry do Topoľčian si môžu záujemcovia kúpiť v Nitrianskom informačnom systéme najneskôr 30. augusta do 15. hodiny.informovala NOCR.