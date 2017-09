Turizmus má veľký potenciál pre rozvoj, potrebuje viaceré opatrenia

Na snímke turisti odpočívajú pri chodníku, v pozadí Salatín v Západných Tatrách dňa 11. septembra 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) – Turizmus na Slovensku má potenciál pre ďalší rozvoj. Priemerná obsadenosť ubytovacích zariadení totiž podľa Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR dosiahla v minulom roku 30 %. Pritom ubytovaní hostia prinášajú podľa prezidenta ZCR SR Mareka Harbuľáka 80 % tržieb v cestovnom ruchu.Z tohto pohľadu je tak podľa neho na Slovensku veľký potenciál pre ďalší rast tržieb v turizme či rast počtu návštevníkov. Z toho následne plynú dane pre štát, mestá a obce. Zväz preto volá po viacerých opatreniach, ktoré by pomohli rozvoju cestovného ruchu.zdôraznil Harbuľák na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. A v tomto má podľa neho nezanedbateľnú úlohu štát. Tak ako aj v iných krajinách, práve štát podľa zväzu zabezpečuje propagáciu a prezentáciu krajiny.V rámci toho ZCR SR nepovažuje za správne rozhodnutie ministerstva dopravy, ktorým sa od januára tohto roku zrušila Slovenská agentúra pre cestovný ruch a začlenila sa priamo do štruktúry rezortu dopravy. Podľa Harbuľáka sa tak znížil objem financií určených na propagáciu Slovenska.vyčíslil Harbuľák.Dúfa, že tento trend nebude pokračovať a že sa to vráti minimálne na úroveň minulého roka. Ide totiž podľa neho o veľmi efektívne vynaložené prostriedky. Ak sa totiž zoberú do úvahy náklady na prezentáciu krajiny vo výške sedem miliónov, tržby z turizmu na Slovensku ročne dosahujú viac ako päť miliárd eur.dodal Harbuľák. Zväz cestovného ruchu preto navrhuje, aby sa na Slovensku vytvoril samostatný subjekt, ktorý by mal na starosti propagáciu krajiny.Zároveň ZCR SR pripomína, že v cestovnom ruchu na Slovensku pracuje viac ako 300.000 ľudí. A to často v regiónoch, kde nie sú rozvinuté iné priemyselné odvetvia a turizmus je tak hnacou silou zamestnanosti a rozvoja týchto regiónov. Súčasne vo viac ako 90 % podnikov v cestovnom ruchu je podľa zväzu do 50 zamestnancov. Turizmu by preto podľa ZCR SR pomohli aj opatrenia v ekonomickej a sociálnej oblasti. Na mysli majú napríklad zmeny vo vysokom daňovom a odvodovom zaťažení či úpravu nepružného trhu práce.Turizmu by napríklad podľa zväzu pomohlo zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na služby v cestovnom ruchu, ktoré žiada už roky.opísal Harbuľák.Podporu turizmu preto podľa zväzu netreba hľadať v rekreačných poukážkach, o ktorých hovorí ministerstvo dopravy. Tie boli podľa ZCR SR prioritou v krízových rokoch, keď výrazne klesal počet domácich turistov. V posledných rokoch však tieto počty stúpajú, zväz preto takéto opatrenie v súčasnosti nepovažuje za prioritné.