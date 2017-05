Turka, ktorý sa pôvodne priznal k vražde pilota, odsúdili za iný čin

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 22. mája (TASR) - Turek Alparslan Čelik, ktorý sa priznal k spoluúčasti na vražde ruského pilota Olega Peškova a neskôr svoje priznanie odvolal, poputuje do väzenia. Súd mu dnes vymeral päť rokov odňatia slobody za nelegálnu držbu zbrane. Pre agentúru TASS to uviedol jeho právnik Taskin Kangal.Ruský stíhací bombardér Su-24, ktorý bol na misii na podporu pozemných operácií sýrskej armády voči protivládnym povstalcom, zostrelila 24. novembra 2015 turecká stíhačka typu F-16. Jedného z pilotov dvojmiestneho lietadla, ktorí sa po zásahu raketou katapultovali, zastrelili Tureckom podporovaní turkménski povstalci pôsobiaci v Sýrii.Incident vyvolal veľké napätie vo vzťahoch medzi Tureckom a Ruskom. Moskva po ňom zaviedla voči Turecku sériu najmä ekonomických sankcií a súčasne obvinila Ankaru z finančnej podpory teroristickej organizácie Islamský štát (IS), okrem iného tým, že od nej Turci nakupujú ropu.Alparslan Čelik, ktorý bojoval v Sýrii ako člen skupiny turkménskych povstalcov, sa pôvodne verejne priznal k spoluúčasti na vražde ruského pilota. Svoje priznanie však neskôr odvolal a trval na tom, že na pilota nestrieľal a snažil sa v tom zabrániť aj svojim spolubojovníkom.Turecká polícia ho zadržala koncom marca 2016 v prístavnom meste Izmir na základe obvinenia z nelegálnej držby zbrane, ktoré nesúviselo so zabitím pilota.Prokuratúra Čelika vypočúvala aj v súvislosti s týmto prípadom. Moskva nástojila na tom, že predpokladaný vrah by mal dostať prísny trest.Turecká prokuratúra však začiatkom mája 2016 rozhodla, že neexistuje dostatok dôkazov na vznesenie obvinenia voči Čelikovi zo zabitia pilota.