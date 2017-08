Turnaj džuda na Štiavničkách aj s Randlom a Žilkom

Na archívnej fotografii na 66. majstrovstvách Európy vo Varšave vybojoval slovenský džudista Matej Poliak v hmotnosti do 66 kg bronzovú medailu, keď v rozhodujúcom súboji zdolal Izraelčana Barucha Šmailova. Pre slovenské džudo je to v ére samostatnosti šiesty vzácny kov (0-3-3). Na snímke medailisti zľava strieborný Slovinec Adrian Gomboc, zlatý Ukrajinec Georgij Zantaraia a bronzoví Nijat Šichalizada z Azaerbajdžanu a Matej Poliak zo Slovenska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 18. augusta (TASR) - Na 33. ročníku medzinárodného Turnaja SNP džudistov na banskobystrických Štiavničkách, a zároveň 7. ročníku Memoriálu Zoltána Pálkovácsa si vyskúšajú v sobotu aktuálnu formu aj dvaja slovenskí reprezentanti Milan Randl v hmotnosti do 100 kg a Peter Žilka v -90. Do začiatku MS v Budapešti zostáva len týždeň, čo sa negatívne prejavilo na samotnej účasti a odrazí sa v úsilí jednotlivých džudistov.Škoda, že turnaj nestihne aj Matúš Milichovský, ďalší zo slovenských reprezentantov, ktorí sa objavia na MS. Na jeho neúčasti sa podpísali štátnice na ekonomickej škole.Riaditeľ turnaja, a zároveň tréner reprezentácie Ján Gregor ml. sa musel zmieriť s neúčasťou bronzového na ME Mateja Poliaka, ktorý sa v júni vážne zranil.popísal nešťastný moment Ján Gregor.Dovedna by malo na Štiavničkách štartovať vyše sto džudistov z 10 krajín. Ján Gregor:Po turnaji majú možnosť účastníci v Banskej Bystrici zostať, keď až do utorka potrvá tréningový kemp. Medzi účastníkmi zaujalo najmä meno Čecha Davida Klammerta, zlatého na ME-23 v Bratislave pred dvoma rokmi. Pre víťaza v hmotnosti do 100 kg - Memoriálu Zoltána Pálkovácsa určil organizátor VŠC Dukla Banská Bystrica prémiu 1000 eur.Turnaj sa začína od 10.30 h vyraďovacími bojmi, finále je na programe o 18.00 h.