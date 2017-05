Tusk a Juncker pripomenuli Erdoganovi potrebu dodržiavať ľudské práva

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 26. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa dnes pred začiatkom summitu NATO v Bruseli stretol s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.Erdogan sa po príchode do sídla Európskej rady nevyjadril pre médiá, v stredu však v Ankare opätovne vyzval EÚ, aby prijala konečné rozhodnutie v otázke členstva Turecka v Únii a aby s jeho krajinou nebolo zaobchádzané ako so "žobrákom" pri bránach Európy.uviedol Erdogan s odkazom na prístupové rozhovory s Bruselom. Tie sú momentálne na mŕtvom bode.napísal na Twitteri hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas krátko po začatí trojstrannej schôdzky v Bruseli. Tusk rovnako prostredníctvom Twitteru vyjadril nevyhnutnosť spolupráce s Ankarou a spresnil, že stredobodom rozhovorov s Erdoganom boli otázky spojené s dodržiavaním ľudských práv.Vzťahy medzi EÚ a Tureckom sa zhoršili po neúspešnom vojenskom prevrate v júli 2016, po ktorom turecké vládne orgány spustili rozsiahle čistky v štátnom aparáte a pozatýkali stovky politických oponentov a novinárov. K vystupňovaniu napätia došlo počas predreferendovej kampane v niektorých členských krajinách EÚ, ktoré zabránili vystupovať na mítingoch tureckej menšiny členom tureckej vlády. Turci v aprílovom referende o zmene ústavy rozhodli o posilnení právomocí prezidenta Erdogana.Predstavitelia EÚ opakovane naznačili, že znovuzavedenie trestu smrti v Turecku by bolo "spúšťacím mechanizmom" pre zastavenie prístupových rokovaní.Ešte pred prijatím u Tuska a Junckera sa Erdogan v Bruseli stretol aj s novým francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Ten podľa agentúry DPA využil túto príležitosť a vyzval Erdogana, aby sa zasadil za prepustenie zatknutého francúzskeho fotografa Mathiasa Depardona, ktorý začal protestnú hladovku.