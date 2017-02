Tusk diskutoval s rakúskymi predstaviteľmi o migrácii

Donald Tusk Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 13. februára (TASR) - O migrácii a budúcoročnom predsedníctve Rakúska v Rade EÚ dnes v Bruseli diskutoval predseda Európskej rady Donald Tusk s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom a kancelárom Christianom Kernom.Tusk označil stretnutie za konštruktívne. Priznal, že Rakúsko sa počas vrcholiacej migračnej krízy ocitlo v ťažkej situácii a že táto otázka stále trápi mnohých Rakúšanov.Na druhej strane pripomenul, že množstvo nelegálnych migrantov prúdiacich do Európy predstavovalo v uplynulých štyroch mesiacoch len dve percentá oproti najvyšším číslam z roku 2015. Za najdôležitejšie opatrenie v tomto smere považuje účinnú ochranu vonkajších hraníc EÚ.Tusk sa s rakúskym kancelárom Kernom zhodol na tom, že je potrebné udržať takzvanú balkánsku migračnú trasu uzavretú a spolupracovať pri tom s balkánskymi štátmi a Tureckom. Predseda Európskej rady podporil aj efektívnejšie vracanie neúspešných žiadateľov o azyl do krajín pôvodu.Tusk vyjadril svoj rešpekt k rakúskemu prezidentovi van der Bellenovi a jeho víťazstvo vo voľbách označil za "znamenie nádeje pre milióny Európanov" v čase, keď je podľa neho "moderné byť proti EÚ". V utorok rakúsky prezident vystúpi na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu.Premiérovi Kernovi Tusk sľúbil podporu a spoluprácu pri rakúskom predsedníctve v Rade EÚ, ktoré sa začne v júli 2018.Minulý týždeň sa na podnet Rakúska vo Viedni stretli ministri vnútra a obrany 16 štátov strednej Európy a Balkánu. Dohodli sa na vypracovaní nového plánu, ktorý zabezpečí, že pozemná cesta migrantov usilujúcich dostať sa z Grécka do ďalších štátov EÚ zostane uzavretá. Cieľom stretnutia bola príprava na prípadný zvýšený prílev migrantov po skončení zimy.