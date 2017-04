Tusk: Dvojfázový scenár rokovaní o brexite je jediný možný

Predseda Európskej rady Donald Tusk Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 28. apríla (TASR) – Dostatočný pokrok v rokovaniach o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ je podmienkou začiatku vyjednávania dohody o budúcom usporiadaní vzťahov medzi Londýnom a Úniou, uviedol dnes v pozývacom liste adresovanom lídrom členských štátov predseda Európskej rady Donald Tusk. List rozposlal deň pred bruselským mimoriadnym summitom o brexite.Tusk v liste zdôraznil, že dvojfázový scenár rokovaní nie je len žiaduci, ale aj. V prvej fáze bude Únia vyjednávať s Britmi o podmienkach brexitu a až po "dostatočnom pokroku" bude možné spustiť druhú fázu rokovaní o nastavení vzťahov medzi oboma celkami po brexite.Počas rokovaní o brexite budú prioritami tri oblasti. Tusk dal na prvé miesto práva približne troch miliónov občanov 27 členských štátov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve. Rokovaniami im chce dožičiť efektívne a vynútiteľné garancie a hladké administratívne procesy, aby sa im po brexite neskomplikoval život.Druhou oblasťou je splnenie finančných záväzkov, ku ktorým sa Spojené kráľovstvo členstvom v EÚ zaviazala. Únia očakáva, že Londýn splatí všetky záväzky, ktoré mu plynú z viacročného rozpočtu EÚ na roky 2014-2020, a bude ich splácať aj po odchode zo spoločenstva.Tusk medzi priority zaradil aj predídenie vzniku "tvrdej" hranice medzi Írskom a Severným Írskom. Podľa diplomatických zdrojov z prostredia EÚ ide o "špeciálny prípad" a bude potrebné "ukázať flexibilitu" a nájsť schodné riešenie.Ak v tejto fáze rokovaní nastane pokrok, môžu sa začať rozhovory o budúcom usporiadaní vzťahov. Nemenovaný diplomatický zdroj uviedol, že na konkrétnych kritériách, ktoré stanovia, čo znamená "dostatočný pokrok v rokovaniach", by sa mali lídri členských štátov dohodnúť na summite v júni. Ten istý zdroj uviedol, že dostatočný pokrok v rokovaniach o brexite by mohol nastať už tento rok.V sobotu bude v Bruseli vôbec prvý formálny summit 27 členských štátov venovaný brexitu. Zúčastní sa na ňom aj hlavný vyjednávač Únie pre brexit Michel Barnier. Všeobecne sa očakáva hladké schválenie návrhu usmernení pre brexit, ktoré koncom marca predstavil Donald Tusk a v ktorých odvtedy nastali len malé zmeny. Vo štvrtok ich jednohlasne podporili šéfovia diplomacií členských štátov na zasadnutí v Luxemburgu.Počnúc sobotou by sa malo 27 lídrov a Barnier stretávať na summitoch venovaných brexitu pravidelne štyrikrát ročne, teda rovnako často, ako sú riadne summity 28 členov Únie. Informovali o tom diplomatické zdroje z prostredia EÚ.Ak lídri v sobotu schvália usmernenia, Európska komisia ich rozpracuje a pretaví do konkrétnych tematických usmernení, ktoré budú predstavovať mandát pre hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera. Mandát na začiatok rokovaní bude ešte musieť schváliť Rada EÚ, teda členské štáty, na zasadnutí koncom mája. Potom bude mať Barnier právo začať rokovať s Londýnom, ale rozhovory sa začnú až po predčasných parlamentných voľbách v Británii, ktoré budú 8. júna.