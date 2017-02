Tusk hovoril s líbyjským premiérom o lepšom riadení migračnej krízy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. februára (TASR) - Znižovanie počtu migrantov prichádzajúcich z Líbye do EÚ patrilo medzi hlavné témy dnešných rokovaní predsedu Európskej rady Donalda Tuska s predsedom vlády líbyjskej národnej jednoty Fájizom Sarrádžom. Líbyjský premiér v stredu rokoval s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom a dnes sa stretol aj s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogheriniovou.Tusk na spoločnej tlačovej konferencii so Sarrádžom pripomenul, že k ich stretnutiu v Bruseli došlo deň pred neformálnym summitom EÚ na Malte (3.2.), na ktorom budú lídri 27 členských krajín diskutovať aj o tom, ako môže EÚ lepšie spolupracovať s Líbyou.uviedol Tusk. Migračná kríza podľa neho nie je udržateľná ani pre Európu, ani pre Líbyu, pričom pašeráci ľudí utečencov neraz nechajú utopiť sa a ich činnosť podkopáva autoritu líbyjského štátu.Tusk upozornil, že na Malte predloží ďalšie návrhy na účinnejšie kontroly migračných trás a boja proti pašerákom ľudí. EÚ uzatvorením balkánskej cesty podľa neho už dokázala, že je schopná uzavrieť nepravidelné migračné trasy.skonštatoval.Tusk uistil Sarrádža, že EÚ podporuje medzinárodné úsilie vedúce k politickému urovnaniu situácii v Líbyi. Ocenil, že Líbyjčania ukázali odhodlanie v boji proti terorizmu, táto hrozba je však stále prítomná v Líbyi aj v jej susedných krajinách, a preto treba podporovať úsilie o trvalú porážku terorizmu.Sarrádž v stredu šéfovi NATO povedal, že lode aliancie alebo EÚ by mohli dostať povolenie operovať aj v líbyjských národných vodách spolu s líbyjskými loďami, ak NATO a EÚ pomôžu Líbyi s modernizáciou jej flotily.Lode EÚ v rámci operácie Sophia zameranej na záchranu životov a proti pašerákom ľudí môžu zasahovať len v medzinárodných vodách. EÚ sa snaží získať súhlas OSN a podporu Líbye pre operovanie v blízkosti líbyjských brehov, čím by sa dalo oveľa účinnejšie predchádzať prílivu utečencov z africkej pevniny do Európy.Sarrádž pred novinármi v Bruseli povedal, že líbyjské námorníctvo potrebuje modernizovať a zvýšiť svoje kapacity, pričom potrebnú pomoc vidí v bilaterálnej spolupráci s NATO alebo inými "priateľskými národmi".Stoltenberg v tejto súvislosti uviedol, že aliancia je pripravená pomôcť Líbyi pri zaistení jej bezpečnosti a posilnení obranných kapacít a NATO, ak ho EÚ o to požiada, je rovnako pripravené podporiť úsilie Európanov o posilnenie líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva.