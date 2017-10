Tusk: Je ešte príliš skoro, aby sa rozhovory presunuli do ďalšej fázy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. októbra (TASR) - Rokovania o brexite dostatočne nepokročili na to, aby sa diskusie o budúcich obchodných vzťahoch medzi EÚ a Britániou uskutočnili skôr než v decembri - a už vôbec nie v októbri, ako dúfala Británia. Vyhlásil to dnes predseda Európskej rady Donald Tusk v súvislosti s prebiehajúcim piatym kolom rokovaní o brexite. Informovala o tom agentúra AP.Tusk narážal na pomalé tempo rokovaní o "rozvode" medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Vyhlásil pritom, že je ešte príliš skoro, aby sa rozhovory presunuli do ďalšej fázy, keďže počiatočné rozhovory najskôr musia dosiahnuť "dostatočný pokrok".povedal Tusk. Dodal, že "ak sa ukáže, že rozhovory pokračujú pomalým tempom, potom budeme spolu s našimi priateľmi zo Spojeného kráľovstva musieť popremýšľať, kam smerujeme".V pondelok sa Bruseli už piaty mesiac po sebe stretli oba tímy vyjednávačov, ktorých cieľom je zabezpečiť riadený odchod Spojeného kráľovstva z Únie. Predošlé štyri kolá rokovaní nepriniesli dostatočný pokrok v kľúčových kritériách, ktoré sú podľa EÚ podmienkou na prechod do druhej fázy rozhovorov. V rámci nej by sa malo hovoriť o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Britániou.EÚ ešte pred začiatkom rokovaní o brexite prijala usmernenia, podľa ktorých najskôr treba vyriešiť tri zásadné otázky: zachovanie práv európskych občanov v Británii a britských občanov v EÚ, írsko-severoírsky hraničný režim v duchu Veľkopiatkovej dohody a splnenie britských finančných záväzkov voči rozpočtu EÚ. Bez pokroku a predbežnej dohody v týchto troch kapitolách EÚ nezačne diskusie o podobe budúcich vzťahov s Londýnom, hoci britská strana požaduje, aby sa o oboch otázkach rokovalo súbežne.