Tusk k reforme justície v Poľsku: Dobro zvíťazí

Donald Tusk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 22. júla (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk dnes vyhlásil, že treba využiť všetky možnosti, aby sa Poľsko vrátilo na správnu cestu. Tusk sa takto vyjadril v rozhovore, ktorý poskytol poľskej televízii TVN24 už po tom, ako poľský Senát v noci nadnes schválil kontroverzný zákon o reforme justície v Poľsku.Tusk v rozhovore vysoko vyzdvihol ľudí, ktorí prichádzajú na demonštrácieUviedol, že keby bol vo vláde alebo bol prezidentom, vnímal by túto situáciuDodal, že dianie v Poľsku mu pripomína, pri ktorých svojho času osobne bol.apeloval Tusk, ktorý súčasne kritizoval politikov, ktorí sa o demonštrantoch v uliciach vyjadrujú ako o "turistoch, náhodných okoloidúcichTusk sa obrátil aj priamo na prezidenta Andrzeja Dudu, aby ani on ľudí v uliciach nemarginalizoval a neznevažoval.Podľa Tuska vládna strana je rozhodnutá dosiahnuť, aby zákon - odmietaný časťou poľskej verejnosti i EÚ - uviedla do platnosti. Tusk súčasne poukázal na to, žeTusk uviedol, že demonštranti, ktorí bránia slobodu justície v Poľsku, sa teraz musia ozbrojiť trpezlivosťou a nesmú sa nechať odradiť. Dodal, že nikoho nenahovára, aby sa na demonštráciách zúčastňoval, ale vyzval snažiť sa zachovať zápal ľudí, ktorí sa angažujú pre veci verejné. Vyjadril tiež presvedčenie, žeNávrh schválený dnes v skorých ranných hodinách v Senáte vyvolal ostrú kritiku poľskej opozície a lídrov Európskej únie a veľké protesty po celom Poľsku.Návrh z dielne konzervatívnej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) už predtým schválila dolná komora poľského parlamentu (Sejm). PiS má v oboch komorách väčšinu.Zákon nadobudne platnosť, ak ho podpíše prezident Andrzej Duda. Agentúra DPA dnes informovala, že Duda sa na budúci pondelok stretne s 1. predsedníčkou najvyššieho súdu Malgorzatou Gersdorfovou a bude s ňou rokovať o zákona, ktorý v Poľsku vyvolal nové masové protesty.Odporcovia návrhu zákona o najvyššom súde vyčítajú, že umožní politikom, aby kontrolovali súdnu moc. Vzhľadom na to, že najvyšší súd v Poľsku rozhoduje o platnosti volieb, kritici zmien v justícii poukazujú na riziko, že ak by sa voľby neskončili v prospech PiS, mohol najvyšší súd - ak by bol pod kontrolou PiS - by ich mohol vyhlásiť za neplatné.