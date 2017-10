TUSK: Názorové rozdiely medzi EÚ a Britániou sa zmenšili

Predseda Európskej rady Donald Tusk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. októbra (TASR) - Názorové rozdiely medzi EÚ a Britániou, ktoré sa prejavujú v rámci rozhovorov o brexite, sa zmenšili a nie sú také veľké, ako sa niektorí domnievajú. Na tlačovej konferencii na záver dvojdňového bruselského summitu EÚ to v piatok uviedol predseda Európskej rady Donald Tusk.vyhlásil Tusk, ktorého citovala agentúra DPA.To, že zatiaľ nedošlo k dostatočnému pokroku, ktorý by už teraz umožnil prechod do druhej fázy rokovaní, podľa neho neznamená, že sa rozhovory o brexite zatiaľ nepohli z miesta.Nemecká kancelárka Angela Merkelová po summite vyjadrila nádej, že rokovania o brexite sa budú môcť v decembri posunúť do ďalšej fázy, v ktorej by sa už mohlo hovoriť o budúcich vzťahoch medzi Londýnom a Bruselom v oblasti obchodu a ďalších oblastiach. Ďalší pokrok však podľa nej závisí od britskej vlády.Podľa Merkelovej začiatok druhej fázy rozhovorov bude závisieť od toho, či sa podarí zblížiť pozície oboch strán v otázke finančných záväzkov Británie voči Únii.