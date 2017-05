Tusk ocenil Macronovu energiu, Macron sa spolieha na Tuskovo líderstvo

Donald Tusk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. mája (TASR) - Vzájomnú podporu si v stredu večer vyjadrili nový francúzsky prezident Emmanuel Macron a predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý bol na oficiálnej návšteve v Elyzejskom paláci.Tusk v stanovisku pre médiá uviedol, že prišiel do Paríža s jednoduchým odkazom pre Macrona:Spresnil, že keď hovorí o tom, že Európa potrebuje Macrona, tak nemyslí na inštitúcie EÚ alebo európsku byrokraciu, ale na milióny Európanov, "ktorí vidia vaše víťazstvo ako znak nádeje" a ktorí sa chcú s nádejou pozerať do budúcnosti.zdôraznil Tusk. Dodal, že on aj Macron veria, že pre racionálnych a zodpovedných vlastencov neexistuje alternatíva k zjednotenej a zvrchovanej Európe.Macron pri tejto príležitosti uviedol, že sa spolieha na Donalda Tuska a jeho líderské schopnosti pre dosiahnutie pokroku pri "opätovnom naštartovaní Európy".uviedol Macron na tlačovej konferencii.