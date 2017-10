Tusk ocenil prijatie jeho návrhu Agendy lídrov

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a predseda Európskej rady Donald Tusk sa rozprávajú počas rokovania za okrúhlym stolom v rámci druhého dňa summitu EÚ v Bruseli 20. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk oznámil, že sa mu podarilo získať podporu všetkých lídrov EÚ pre jeho návrh o líderskej agende na obdobie nasledujúcich dvoch rokov, do konca tohto legislatívneho obdobia európskych inštitúcií. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli.uviedol Tusk.Zároveň dodal, že pre úspech tejto iniciatívy navrhol aj novú pracovnú metódu, možno priamejšiu, ale neformálnejšiu. V praxi to bude znamenať dôraznejšiu konfrontáciu medzi predstaviteľmi členských krajín Únie v oblastiach, v ktorých európska spolupráca nefunguje dobre a takýto prístup má vysvetliť, prečo sa tak deje.upozornil Tusk a zároveň vyjadril radosť, že nikto z premiérov a prezidentov krajín Únie nespochybnil skutočnosť, že treba pracovať jednotne,