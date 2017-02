Tusk potvrdil podporu EÚ pri železničnom prepojení Tallin-Berlín

Na snímke predseda Európskej rady Donald Tusk. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Brusel 1. februára (TASR) - Predsedovia vlád Estónska, Litvy a Lotyšska za prítomnosti predsedu Európskej rady Donalda Tuska podpísali v utorok (31.1.) v Tallinne dohodu o výstavbe železničnej trate Rail Baltica s "európskym" rozchodom trate, ktorá má spojiť tri pobaltské štáty s Berlínom a posilniť väzby týchto krajín so západnou Európou.Pre tri bývalé sovietske republiky (1990-1991) má projekt podporovaný aj z fondov EÚ strategický význam - znamená záruku ich bezproblémového vlakového prepojenia so zvyškom Únie. Súčasné železničné trate v Pobaltí sú širokorozchodné (1520 mm), vystavané podľa sovietskeho modelu a vlakové súpravy z týchto krajín pri každom prekročení hraníc s Poľskom museli meniť kolesá a prispôsobiť sa európskym tratiam, čo si vyžadovalo vyššie prevádzkové náklady a predlžovalo trvanie cesty.Tusk v Talline ubezpečil obyvateľov všetkých troch pobaltských štátov, že majú jeho podporu pre tento projekt. "" povedal Tusk.Rail Baltica bude postavená v súlade s európskymi normami, s rozchodom trate 1435 mm. Po dokončení projektu nové železničné prepojenie bude spájať Tallinn s Berlínom po trase, ktorá zahŕňa lotyšskú metropolu Riga, litovské mesto Kaunas a Varšavu. Trasa obíde Kaliningradskú oblasť patriacu Rusku a nebude pretínať ani Bielorusko.Nová trať by mala umožniť vlakom premávku nákladných vlakov rýchlosťou 120 km/h a osobných vlakov s rýchlosťou 240 km/h.V budúcnosti sa ráta s rozšírením trate do Helsínk prostredníctvom plánovaného podmorského tunela medzi Fínskom a Estónskom. Ide o jednu z hlavných priorít programu EÚ, známom ako TEN-T (Transeurópska dopravná sieť).Náklady na projekt železničného prepojenia Tallin-Berlín sa odhadujú na zhruba štyri miliardy eur, z čoho 85 % zdrojov poskytne EÚ prostredníctvom fondov z Nástroja na prepájanie Európy.Projekt sa však stal aj terčom kritiky verejnosti - pre jeho vysoké náklady a vplyv na životné prostredie.