Tusk v EP: Pobrexitová obchodná dohoda ochráni záujmy Európanov

Donald Tusk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 17. mája (TASR) - Akákoľvek dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Britániou po jej vystúpení z EÚ bude musieť obsahovať opatrenia proti dumpingu, hlavne v oblasti finančných služieb. Zdôraznil predseda Európskej rady Donald Tusk v rámci dnešného vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.Tusk europoslancom pripomenul, že britská strana si musí byť vedomá toho, že akákoľvek dohoda o voľnom obchode bude musieť zabezpečiť rovnako spravodlivé konkurenčné podmienky pre všetkých. Spresnil, že takáto dohoda bude musieť zahŕňať aj záruky proti nekalým konkurenčným výhodám, a to najmä v podobe daňových opatrení a praktík v sociálnej, environmentálnej a regulačnej oblasti.upozornil Tusk na pôde europarlamentu.Predseda Európskej rady sa dostavil na plenárne zasadnutie EP, aby zreferoval výsledky summitu EÚ z 29. apríla, na ktorom 27 lídrov Únie odobrilo usmernenia pre rokovania o brexite. Tusk v tejto súvislosti zopakoval, že vyjednávači EÚ budú ochotní diskutovať o budúcich obchodných vzťahoch s Londýnom až potom, keď zhodnotia, že boli naplnené všetky podmienky pre riadený odchod Spojeného kráľovstva z Únie.V praxi to znamená, že EÚ a Briti sa dovtedy musia dohodnúť na troch hlavných okruhoch vyjednávaní - zachovanie súčasného stavu práv občanov EÚ v Británii a britských občanov v Únii, rešpektovanie finančných záväzkov Londýna voči rozpočtu a fondom EÚ a zachovanie normálneho hraničného režimu medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko.V súvislosti sktorú Británia musí zaplatiť EÚ za brexit, ešte nebola stanovená žiadna suma, hoci európske médiá uvádzajú sumy od 60 do 100 miliárd eur.povedal v rámci svojho vystúpenia pred europoslancami hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.vysvetlil Barnier európskym zákonodarcom. Spresnil, že nie je v jeho záujme, aby rokovania o brexite zlyhali a vyjadril nádej, že sa podarí dosiahnuť túto dohodu v rámci otvorenej spolupráce s britskou stranou.