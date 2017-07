Tusk varoval Poľsko pred marginalizáciou. Vyzval prezidenta, aby konal

Donald Tusk, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Varšava 20. júla (TASR) - Predseda Európskej rady a bývalý poľský premiér Donald Tusk zverejnil dnes v Bruseli vyhlásenie, v ktorom sa obracia na poľského prezidenta Andrzeja Dudu s apelom na hľadanie riešenia politickej krízy v krajine a na pomoc pri naplnení spoločnej úlohy -Najvyšší predstaviteľ Európskej únie, ktorý už v stredu požiadal poľského prezidenta o naliehavú schôdzku a vyvolal tým prekvapenie Andrzeja Dudu, vo vyhlásení konštatuje, že ostatné kroky súčasnej poľskej vlády sú popretím európskych hodnôt a štandardov. Súčasne dodáva, že aj keď to poľský prezident vidí inak, nie je to oslobodením od záväzkov dobrej spolupráce v záujme blaha a bezpečnosti spoločnej vlasti.konštatuje Tusk s tým, že sú to predovšetkým hodnoty a vysoká úroveň verejného života. Zároveň pripomína, že práve preto sa zdvihla v Európe a na celom Západe tak silná kritika terajšej vládnucej garnitúry v Poľsku, o ktorej sa už dlho nehovorilo tak hlasno a veľmi dlho tak zle.konštatuje sa v Tuskovom vyhlásení, o ktorom informovala spravodajská televízia TVN24.Tusk ďalej zdôrazňuje, že i keď času zostáva málo a úloha, ktorá čaká na vyriešenie, nie je jednoduchá, je pri primeranom vzájomnom rešpekte a nájdení konsenzu prijateľného pre všetky zainteresované strany zvládnuteľná. Donald Tusk, ktorý pripomína vážnosť situácie v medzinárodnom kontexte, preto apeluje na Andrzeja Dudu, aby sa o to pokúsil.Poslanci dolnej komory poľského parlamentu (Sejm) schválili dnes vo Varšave kontroverzný návrh zákona o reorganizácii najvyššieho súdu. Za legislatívu hlasovalo 235 poslancov, proti bolo 192 a 23 sa hlasovania zdržalo.Ak uvedený legislatívny návrh schváli aj poľský Senát, ktorý taktiež kontroluje vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), poputuje dokument na podpis k prezidentovi Andrzejovi Dudovi.Vládny návrh zákona o najvyššom súde ostro kritizovala nielen poľská opozícia, ale aj EÚ. Kritici návrhu vyčítajú, že umožní politikom, aby kontrolovali súdnu moc, ktorá tak stratí svoju nezávislosť.Vo Varšave pokračovali i dnes protesty kritikov reformy súdnictva.