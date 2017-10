Tusk vyzval Puigdemonta, aby nespravil rozhodnutie znemožňujúce dialóg

Na snímke predseda Európskej rady Donald Tusk Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Tusk le pide a Puigdemont que "respete la constitución y que no anuncie una decisión que imposibilite el diálogo" https://t.co/rhscyzrfQU — EL PAÍS España (@elpais_espana) October 10, 2017

Brusel 10. októbra (TASR) - Katalánsky líder Carles Puigdemont by sa mal vyhnúť oznámeniu takého rozhodnutia, ktoré znemožní akýkoľvek ďalší dialóg. Myslí si to predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý sa dnes takto vyjadril na sociálnej sieti Twitter.napísal Tusk v príspevku, ktorý na Twitteri zverejnil zhruba dve hodiny zasadnutím katalánskeho parlamentu.Na zasadnutí má Puigdemont vystúpiť s prejavom. Katalánski poslanci by následne mohli na jeho návrh prijať vyhlásenie o nezávislosti Katalánska.Takýto krok by mohol ešte prehĺbiť ústavnú krízu v Španielsku, analyzuje agentúra DPA.Španielska vláda dnes taktiež varovala Puigdemonta, aby nespravil nič nezvrátiteľné. Polícia stráži verejné budovy a uzatvorila aj park obkolesujúci regionálny katalánsky parlament v Barcelone. Prípadné vyhlásenie nezávislosti sa pravdepodobne stretne s tvrdou reakciou španielskych centrálnych úradov.Sporné referendum o nezávislosti Katalánska sa konalo 1. októbra, a to napriek zákazu španielskeho ústavného súdu. Separatisti vyhlásili svoje víťazstvo v tomto plebiscite (v prospech nezávislosti) za odôvodnené a platné.Po hlasovaní nasledovali masové protesty Kataláncov, rozhnevaných tvrdou a násilnou policajnou taktikou voči voličom, ktorí prišli odovzdať svoj hlas v referende. Zásahy sa stretli s medzinárodným odsúdením.