Túžite po svadbe na Oravskom hrade? Môžete ju vyhrať

Oravský Podzámok 8. februára (TASR) - Pri príležitosti blížiaceho sa dňa zamilovaných obohatí len dva dni pred Valentínom Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne prehliadku hradu o podujatie Filmárska klapka. Zaľúbené páry môžu v nedeľu 12. februára od 12.00 do 15.00 h dokonca vyhrať svadbu na Oravskom hrade.Oravský hrad láka svojou tajomnosťou filmárov už od začiatku 20. storočia. Do svetovej kinematografie sa zapísal už v roku 1922, kedy padol do oka tvorcom prvej čiernobielej verzie filmovej klasiky Dracula – Upír Nosferatu. Jeho hradby i interiéry využili aj v ďalších známych rozprávkach a filmoch ako napríklad Kráľ Drozdia brada, Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš či Láska na vlásku.informoval TASR Martin Farbák z oddelenia marketingu Oravského múzea.Okrem cirkevnej alebo civilnej svadby na Oravskom hrade môžu návštevníci vyhrať tiež voľné vstupenky na podujatia Oravského múzea v roku 2017, svadobné fotografovanie alebo rôzne publikácie.