TV JOJ, lokálna televízia Košice:Dnes i rádio Kiss dostali pokuty

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) – O finančných pokutách i sankciách vo forme viacerých upozornení na porušenie zákona dnes rozhodla Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). O podrobnostiach informovala TASR hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.Pokutu vo výške 3319 eur uložila RVR televízii JOJ za porušenie ustanovenia zákona o vysielaní a retransmisii týkajúceho sa ochrany ľudskej dôstojnosti.spresnila Jelčová.Finančnú sankciu vo výške 1300 eur uložila RVR tiež vysielateľovi televízie Košice: Dnes/Naša za porušenie povinnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou a tiež za to, že nedodala rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania. Pokutu od RVR vo výške 99 eur dostalo tiež Rádio Kiss za to, že nedoručilo rade v zákonnej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za prvý štvrťrok 2017.Za ten istý priestupok uložila rada sankciu vo forme upozornenia na porušenia zákona i Rádiu Anténa, rádiu Rocková republika i rozhlasovej stanici Sky Rádio. Rádio One a Rádio One Rock dostali upozornenie na porušenie zákona za to, že štatistiku obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel nedodali za február 2017. Na porušenie zákona bolo upozornené i Rádio Yes za to, že vo februári a marci 2017 nevyhradilo z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20 percent novinkám.