Tvárou verejnej zbierky Biela pastelka 2017 bude Marek Hamšík

Na snímke sprava tlačová hovorkyňa SFZ Monika Jurigová, PR manažérka a členka Ústrednej rady ÚNSS Dušana Blašková, hlavná koordinátorka verejnej zbierky Biela pastelka Hana Cápayová a manažérka pre fundraising ÚNSS Ivana Potočňáková počas tlačovej konferencie k verejnej zbierke Biela pastelka 2017, ktorú zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Slovenský futbalový zväz v priestoroch zväzu 19. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 19. septembra (TASR) – Na vlastnej koži zistiť, aký je život nevidiacich a podporiť riešenia, ktoré im ho uľahčujú, bude môcť verejnosť počas zbierky Biela pastelka 2017. Organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v 12 slovenských mestách od 21. do 23. septembra. Tohtoročným ambasádorom kampane je slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík. ÚNSS o tom informovala na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave na pôde oficiálneho partnera - Slovenského futbalového zväzu.priblížila symboliku zbierky manažérka únie pre PR Dušana Blašková s tým, že aj problémy nevidiacich ľudí sa môžu zdať neriešiteľné, že sa o seba nevedia postarať.dodala.Podľa Blaškovej si bude môcť verejnosť v informačných stánkoch na vlastnej koži vyskúšať, aké je byť slabozrakým či nevidiacim. ÚNSS ponúkne prezentáciu svojej činnosti, prehliadku rôznych kompenzačných a optických pomôcok, možnosť písať v Braillovom písme, rozhliadnuť sa okolo seba s okuliarmi simulujúcimi rôzne druhy zrakového postihnutia, zahrať sa hry, pri ktorých nevidiace a slabozraké deti trávia voľné chvíle. V krajských mestách bude k dispozícii aj meranie očných parametrov.O podujatí hovorí Hana Cápayová, hlavná koordinátorka Bielej pastelkyzdôvodnila manažérka ÚNSS pre fundraising Ivana Potočňáková.dodala.O verejnej zbierke informuje Ivana Potočňáková, manažérka fundraisingu ÚNSSÚNSS informovala, že zbierku možno podporiť príspevkom na účet, zaslaním SMS v hodnote dve eurá na číslo 820, on-line na www.bielapastelka.sk alebo do pokladničiek v rukách takmer 3500 dobrovoľníkov v dňoch 22. a 23. septembra. Výnos zbierky použijú na dofinancovanie špeciálnych rehabilitačných programov pre ľudí so zrakovým postihnutím, obhajobu ich práv či odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických bariér.Kampaň odštartuje 21. septembra v Banskej Bystrici, rodisku Mareka Hamšíka. Ďalší deň bude pokračovať vo viacerých slovenských mestách, pričom dejiskom hlavného podujatia bude 22. septembra bratislavská Eurovea. Kompletný program je k dispozícii na stránke www.bielapastelka.sk.