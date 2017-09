Tvárou verejnej zbierky Biela pastelka 2017 bude Marek Hamšík

Na snímke sprava tlačová hovorkyňa SFZ Monika Jurigová, PR manažérka a členka Ústrednej rady ÚNSS Dušana Blašková, hlavná koordinátorka verejnej zbierky Biela pastelka Hana Cápayová a manažérka pre fundraising ÚNSS Ivana Potočňáková počas tlačovej konferencie k verejnej zbierke Biela pastelka 2017, ktorú zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Slovenský futbalový zväz v priestoroch zväzu 19. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 19. septembra (TASR) – Na vlastnej koži zistiť, aký je život nevidiacich a podporiť riešenia, ktoré im ho uľahčujú, bude môcť verejnosť počas zbierky Biela pastelka 2017. Organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v 12 slovenských mestách od 21. do 23. septembra. Tohtoročným ambasádorom kampane je slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík. ÚNSS o tom informovala na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave na pôde oficiálneho partnera - Slovenského futbalového zväzu.priblížila symboliku zbierky manažérka únie pre PR Dušana Blašková s tým, že ajdodala.Podľa Blaškovej si bude môcť verejnosť v informačných stánkoch na vlastnej koži vyskúšať, aké je byť slabozrakým či nevidiacim. ÚNSS ponúkne prezentáciu svojej činnosti, prehliadku rôznych kompenzačných a optických pomôcok, možnosť písať v Braillovom písme, rozhliadnuť sa okolo seba s okuliarmi simulujúcimi rôzne druhy zrakového postihnutia, zahrať sa hry, pri ktorých nevidiace a slabozraké deti trávia voľné chvíle. V krajských mestách bude k dispozícii aj meranie očných parametrov.zdôvodnila manažérka ÚNSS pre fundraising Ivana Potočňáková.dodala.ÚNSS informovala, že zbierku možno podporiť príspevkom na účet, zaslaním SMS v hodnote dve eurá na číslo 820, on-line na www.bielapastelka.sk alebo do pokladničiek v rukách takmer 3500 dobrovoľníkov v dňoch 22. a 23. septembra. Výnos zbierky použijú na dofinancovanie špeciálnych rehabilitačných programov pre ľudí so zrakovým postihnutím, obhajobu ich práv či odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických bariér.Kampaň odštartuje 21. septembra v Banskej Bystrici, rodisku Mareka Hamšíka. Ďalší deň bude pokračovať vo viacerých slovenských mestách, pričom dejiskom hlavného podujatia bude 22. septembra bratislavská Eurovea. Kompletný program je k dispozícii na stránke www.bielapastelka.sk.