Tvorba i život Rogera Vadima sa niesli v znamení krásnych žien

Na archívnej snímke Roger Vadim Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Paríž/Bratislava 26. januára (TASR) - Francúzsky filmový režisér a scenárista Roger Vadim sa do histórie kinematografie zapísal filmami, v ktorých hral ženský herecký výkvet druhej polovice 20. storočia. Od narodenia úspešného filmového tvorcu uplynie v piatok 90 rokov.Hneď prvý film, ktorý režíroval v roku 1956sa stal veľkým diváckym hitom a priniesol svetovú popularitu hlavnej predstaviteľke a zároveň jeho prvej manželke Brigitte Bardotovej (B.B.). O tri roky neskôr stál Roger Vadim pri zrode filmovej adaptácie slávneho románu Nebezpečné známosti (1959) s Jeanne Moreauovou a Gérardom Philipeom. Značný úspech dosiahol tiež s drámou Raj (1964), ktorú nominovali na Zlatý glóbus v kategórii cudzojazyčný film (1966) alebo so snímkou Barbarella (1968).Roger Vadim, vlastným menom Roger Vladimír Plemjanikov sa narodil 21. januára 1928 v Paríži vo Francúzsku do rodiny diplomata. Jeho rodičia boli ukrajinskí utečenci, ktorí sa pred Veľkou októbrovou socialistickou revolúciou (VOSR) v roku 1917 usadili v Paríži. Hereckú kariéru začal v divadle, v rokoch 1947-1955 bol asistentom režiséra Marca Allégreta, ktorý ho priviedol k práci scenáristu. Súčasne v rokoch 1953-1955 pôsobil ako reportér parížskeho týždenníka Paris Match.V roku 1949 uvidel Vadim na titulnej stránke magazínu fotku prekrásnej Brigitte Bardotovej, okamžite sa do nej zamiloval a v roku 1952 sa zosobášili. Ich spoločným a legendárnym dielom sa stala dráma Et Dieu... créa la femme (...a Boh stvoril ženu, 1965). Snímka priniesla svetovú popularitu ako Vadimovi, tak i Bardotovej, ktorá ho potom opustila kvôli kolegovi z tohto filmu, hercovi Jeanovi-Luisovi Trintignantovi.Ďalšia režisérova tvorba i súkromný život sa niesli v znamení príťažlivých žien. V roku 1957 nakrútil v benátskych exteriéroch dobrodružný film Sait-on jamais... (Človek nikdy nevie, 1957) s Françoise Arnoulovou a v Španielsku opäť s Bardotovou kriminálnu drámu Les Bijoutiers du clair de lune (Klenotníci mesačného svitu, 1958). Vadimovým najvýznamnejším filmom sa stala voľná adaptácia románu Nebezpečné známosti (Les Liaisons dangereuses, 1959) s Jeanne Moreauovou a Gérardom Philipeom s dejom preneseným do súčasnosti. S atraktívnou herečkou Jane Fondovou, ktorá bola jeho treťou manželkou, nakrútil filmy La Ronde (1964), La Curée (1966) i kultové sci-fi Barbarella (1967). Talentovaný režisér stojí tiež za filmami Le Repos du guerrier (Láska na vankúši, 1962) alebo Don Juan 73 (1973).Po rozvode s božskou B.B. (1952-1957) bol médiami ostro sledovaný umelec ženatý s dánskou herečkou Annette Stroybergovou (1958-1960). Treťou Vadimovou manželkou bola spomínaná Jane Fondová (1965-1973), v rokoch 1990-2000 bol ženatý s ďalšou herečkou Marie-Christine Barraultovou. Ešte predtým stihol manželstvo s vnučkou zakladateľa firmy Creusot, Catherine Schneiderovou (1975-1977). Režisér bol otcom troch dcér a jedného syna.Uznávaný francúzsky filmový tvorca Roger Vadim zomrel na rakovinu lymfatických uzlín 11. februára 2000 v Paríži vo veku 72 rokov.