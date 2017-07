Tvorca ušľachtilého muzicírovania Igor Dibák má sedemdesiatku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves/Bratislava 5. júla (TASR) - Hudobný skladateľ Igor Dibák patrí medzi generačnú vrstvu skladateľov, ktorí vstupovali do slovenského hudobného života s odlišnou tvorivou poetikou voči avantgardnej orientácii svojich predchodcov. Mimoriadne miesto v jeho umeleckej aktivite zaujíma rozsiahla inštruktívna tvorba pre deti a mládež. Dnes sa dožíva 70 rokov.Igor Dibák sa narodil 5. júla 1947 v Spišskej Novej Vsi. Konzervatórium Žilina absolvoval v roku 1966. Po jeho ukončení sa rozhodol pre štúdium kompozície pod vedením hudobného pedagóga a skladateľa Jána Cikkera na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.Začiatkom 70. rokov 20. storočia bol dramaturgom Hlavnej redakcie hudobného vysielania (HRHV) Československej televízie v Bratislave a pôsobil tam do roku 1972. Funkciu zástupcu šéfredaktora HRHV zastával v rokoch 1979-1987. Nasledujúce tri roky pracoval ako šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobných programov v Československej televízii v Bratislave.História bratislavskej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Vrbenského ulici v mestskej časti Rača sa začala písať v júli 1990. Jej prvým riaditeľom bol do roku 1996 práve hudobný skladateľ Igor Dibák.Ďalším Dibákovým pôsobiskom bola v rokoch 1998–2009 metropola stredného Slovenska, kde sa venoval pedagogickej činnosti ako odborný asistent na Katedre kompozície a dirigovania na Fakulte múzických umení (Akadémia umení v Banskej Bystrici).Hudobný tvorca nadväzoval na tradície hudobnej moderny a inšpiroval sa klasickými osobnosťami európskej hudby prvej polovice 20. storočia. Jeho obrovským vzorom bol hudobný skladateľ Ján Cikker (Komorná symfónia; Variácie na tému V. Nováka pre orchester; Canto spaventoso). Neskôr Dibák prejavil záujem o neoklasicistické postupy blízke tvorbe Igora Fiodoroviča Stravinského (Musica da camera; Moments musicaux I.; opera Svietnik) a o hudbu francúzskeho impresionizmu, poľskú školu a nakrátko tiež o technické východiská Druhej viedenskej školy (Moments musicaux II.).Uvedené podnety formovali zrelý skladateľov štýlový prejav, založený na zreteľnosti hudobnej formy, rytmickej vitálnosti a rozihranosti.Výrazový ambitus hudby Igora Dibáka siaha od introvertnosti (piesňové cykly) cez polaritu dramatickosti a pastorálnosti (Poéma pre symfonický orchester) až k polohe ušľachtilého muzicírovania, decentnosti, preniknutej osobitým zmyslom pre vtip, grotesku a iróniu.