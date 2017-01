Tvrdý trest: Hráčov Zimbabwe chceli po prehre poslať do kasární

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Harare 25. januára (TASR) - Minister športu Zimbabwe odmietol výzvy na tvrdé potrestanie futbalistov národného tímu za ich neúspešné vystúpenie na Africkom pohári národov. Kritici ich chceli po vypadnutí v prvej fáze turnaja poslať do kasární.Makhosini Hlongwane sa ako minister športu v parlamente za výkony reprezentácie Zimbabwe ospravedlnil. Nevyhovel však žiadostiam viacerých poslancov, aby hráčov po návrate do Harare presunuli do kasární alebo aby vrátili všetky peniaze, ktoré dostali ešte pred turnajom.Zimbabwe obsadilo v základnej B-skupine na kontinentálnom šampionáte poslednú štvrtú priečku s jediným bodom za remízu s Alžírskom. Okrem toho si "Bojovníci" pripísali prehry s Tuniskom a Senegalom. Kouč Callisto Pasuwa má po vlne kritiky v úmysle vzdať sa funkcie, informovala agentúra DPA.