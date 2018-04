TWiiNS prichádzajú s novým singlom Our Own Paradise

Slovenské duo Twiins Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Známe slovenské dvojičky a speváčky Daniela a Veronika Nízlové, vystupujúce pod názvom TWiiNS, prichádzajú s novou skladbou, ktorá dostala názov Our Own Paradise.uviedli pre médiá dvojičky.Vo videoklipe k tejto skladbe sa TWiiNS objavujú v ďalšej novej podobe. Režisér klipu Michal Nemtuda zvolil naoko jednoduché zábery na speváčky, kľúčovú úlohu zohráva netradičné nasvietenie doplnené o svetelný efekt lietajúcich motýľov vytvorený pomocou projektora.Hru so svetlom podporil aj v prípade záberov na osobu v tme, ktorej dominuje fosforeskujúci make-up. Veľkú časť videoklipu tvoria aj zábery zo seriálu Milenky, v ktorom Daniela s Veronikou alternujú v úlohe Lindy.Elektro-soulovú skladbu Our Own Paradise zložil Mike Lesirge, hudobník z Londýna, ktorý je známy svojou hrou na všetkých typoch saxofónov, klarinete, flaute i klavíri. V priebehu svojej kariéry nahrával s takými hviezdami ako Craig David, Sam Smith, Cee-Lo Green a absolvoval turné s Beyoncé, Rihannou či Chrisom Brownom. Skladbu predstavia už pri najbližších vystúpeniach.TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.