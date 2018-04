TWiiNS zverejnili singel Our Own Paradise, vo videoklipe objavujú v novej podobe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenské speváčky Daniela a Veronika Nízlové, známe aj ako TWiiNS, zverejnili singel Our Own Paradise.Časť skladby, na ktorej spolupracovali s britským hudobníkom Mikeom Lesirgeom, mohli už diváci a diváčky začuť v upútavke seriálu Milenky (2018).TWiiNS sa vo videoklipe objavujú v novej podobe. Jeho režisér Michal Nemtuda vsadil na jednoduché zábery, svetelné efekty a fosforeskujúci make-up. Časť videoklipu zároveň tvoria zábery zo seriálu, v ktorom sa dvojčatá alternujú v úlohe Lindy.Sestrám Nízlovým sa skladba zapáčila už na prvé počutie. „Je to iná hudobná produkcia, na akú sú naši fanúšikovia zvyknutí, no ich reakcie na úvodné ukážky na našich profiloch nás presvedčili, že ideme správnym smerom,“ poznamenali. Informácie agentúre SITA poskytla Andrea Čurná zo spoločnosti Woowoo.