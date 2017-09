Twitter skúša niečo nové: Zdvojnásobil počet znakov v jednom odkaze

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Francisco 27. septembra (TASR) - Spoločnosť Twitter v utorok oznámila, že testuje používanie vyššieho, dvojnásobného počtu znakov v textových príspevkoch na sociálnej sieti - čiže tweet užívateľa môže obsahovať do 280 znakov.uviedla na svojom blogu spoločnosť Twitter so sídlom v kalifornskom San Franciscu.Obmedzenie na 140 znakov, ktoré platí pre jeden tweet od spustenia sociálnej siete Twitter v roku 2006, vyústilo vo väčšine jazykov do "tlačenice" - to znamená, že užívatelia vynechávajú slová, aby sa im odkaz zmestil do limitu.V súčasnosti má možnosť písať tweety na 280 znakov iba malá skupina ľudí a spoločnosť Twitter na blogu neuviedla, kedy budú môcť takúto službu využívať všetci.