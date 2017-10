Twitter zakáže reklamy od ruských médií RT a Sputnik

Logo sociálnej siete Twitter. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. októbra (TASR) - Spoločnosť Twitter oznámila, že nepovolí zadávať reklamy dvom ruským štátnym médiám - televízii RT a agentúre Sputnik. Podľa amerických spravodajských služieb sa totiž mali podieľať na zasahovaní do volieb prezidenta USA v roku 2016, informovala vo štvrtok agentúra AP.Sociálna sieť so sídlom v San Franciscu taktiež plánuje venovať peniaze, ktoré získala za reklamy od oboch ruských médií, na podporu externého výskumu o využívaní Twitteru v občianskej angažovanosti a voľbách. Od roku 2011 to predstavuje 1,9 milióna dolárov (vyše 1,6 milióna eur).Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová podľa agentúry TASS označila rozhodnutie spoločnosti Twitter zaučinený pod tlakom amerických spravodajských služieb. Moskva podľa nej podnikne odvetné opatrenia.Spoločnosti Twitter, Facebook a Google sa chystajú na budúci týždeň verejne vypovedať pred americkým Kongresom v súvislosti s vlaňajším údajným zasahovaním Ruska do americkým prezidentských volieb.