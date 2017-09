Tymošenková a Saakašvili sú v zozname ohrozovateľov bezpečia Ukrajiny

Bývalý gruzínsky prezident a gubernátor ukrajinskej Odeskej oblasti Michail Saakašvili a bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 12. septembra (TASR) - Ukrajinský webový server Myrotvorec ("mierotvorca") dnes do svojej databázy zaradil aj bývalú ukrajinskú premiérku Juliju Tymošenkovú, ktorá uplynulú nedeľu osobne vyjadrila podporu bývalému gubernátorovi Odeskej oblasti Michailovi Saakašvilimu pri jeho úspešnom pokuse o vstup na územie Ukrajiny.Server o sebe tvrdí, že pátra po činoch ohrozujúcich ukrajinskú národnú bezpečnosť i bezpečnosť celého sveta.Myrotvorec (https://psb4ukr.org) v súvislosti so zaradením Tymošenkovej do zoznamu uvádza, že bola pri pokuse o nelegálne prekročenie štátnych hraníc Ukrajiny i pri útokoch na príslušníkov pohraničnej stráže v službe a zúčastnila sa na príprave prieniku osoby bez občianstva Michaila Saakašviliho na územie Ukrajiny. Dopustila sa aj manipulovania so spoločensky dôležitou informáciou.Server Myrotvorec sa spája s menom Antona Heraščenka, poslanca ukrajinského parlamentu a poradcom ministra vnútra. Fungovať začal na jar roku 2014 s cieľom zisťovať a zverejňovať totožnosť proruských povstalcov pôsobiacich v Donbase a ľudí, ktorí im pomáhajú. Títo ľudia podľa Myrotvorca mohli páchať zločiny ohrozujúce bezpečnosť štátu.V databáze portálu Myrotvorec sa ocitol súpis novinárov akreditovaných u proruských separatistov v Donbase - aj s ich osobnými údajmi vrátane telefónnych čísel a e-mailových adries.Na tomto zozname bolo celkom 4068 žurnalistov vrátane spravodajcov z viacerých ruských médií, agentúr Reuters a AFP, stanice BBC, televízií ARD a ZDF a tiež Českej televízie, Českého rozhlasu a českého časopisu Respekt. Všetci sú podľa Myrotvorca podozriví z napomáhania teroristickým organizáciám.Vlani sa voči zamestnancom Myrotvorca začalo vyšetrovanie. Webová stránka bola zablokovaná, ale o krátky čas i napriek zákazu činnosti svoje aktivity obnovila.