Tymošenková chce kandidovať za prezidentku Ukrajiny

Kyjev 14. októbra (TASR) - Predsedníčka ukrajinskej politickej strany Vlasť (Baťkivščyna) Julija Tymošenková sa chce v roku 2019 vo voľbách uchádzať o funkciu prezidenta Ukrajiny. Uviedla to v noci nadnes vo vysielaní televízie NewsOne.vyhlásila podľa agentúry Interfax.Dodala, že kým predtým na poste ukrajinského prezidenta podporovala Viktora Juščenka i Arsenija Jaceňuka vo funkcii predsedu ukrajinskej vlády, teraz sa rozhodla, žeZana Ukrajine označila niekoľko strán, ktoré by podľa nej mali spolupracovať. Do tejto skupiny zaradila strany Sloboda, Vlasť, Svojpomoc, Hnutie nových síl založené Michailom Saakašvilim, stranu Ľudová kontrola či Spravodlivosť.V rozhovore pre NewsOne súčasne Tymošenková obvinila súčasného prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka z prania špinavých peňazí prostredníctvom fiktívnych kontraktov pre armádu.Najbližšie prezidentské voľby by sa na Ukrajine mali konať 31. marca 2019.