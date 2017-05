Týždeň modrého gombíka pomôže tento rok ukrajinským deťom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. mája (TASR) – Celoslovenská verejná zbierka Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje Slovenský výbor pre UNICEF, sa v týždni od 15. do 21. mája uskutoční po trinásty raz. Jej cieľom je zabezpečenie humanitárnej pomoci pre deti na východnej Ukrajine, ktorá je od roku 2014 dejiskom ozbrojeného konfliktu. Darcovia môžu prispieť do pokladničiek dobrovoľníkov alebo prostredníctvom elektronickej zbierky. TASR o tom informovala Nikola Korytková z UNICEF Slovensko.uviedla Korytková.Podľa jej ďalších slov je situácia v Doneckej a Luhanskej oblasti stále vážna a nestála, napriek podpisu viacerých dohôd bojujúcich strán o zložení zbraní. Následky konfliktu sú citeľné aj v širokom okolí uvedených regiónov.priblížila Korytková s tým, že v krajine je vnútorne vysídlených viac ako 1,6 milióna obyvateľov, z toho približne 222.000 detí.Okrem príspevkov do pokladničiek dobrovoľníkov v uliciach slovenských miest môžu občania v uvedenom týždni pomôcť aj prostredníctvom elektronickej zbierky na nadej.unicef.sk. V prípade záujmu o dlhodobú pomoc môžu darcovia posielať SMS správy s textom UNICEF A v hodnote päť eur na číslo 870. Prispievanie sa dá kedykoľvek deaktivovať zaslaním SMS s textom UNICEF D.Týždeň modrého gombíka je celoslovenská verejná zbierka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji.