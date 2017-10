Týždeň očkovania proti chrípke upriami pozornosť na jeho dôležitosť

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) – Na chrípku ochorie v Európe 50 miliónov ľudí ročne. Napriek plne hradenému očkovaniu si následky chrípky na Slovensku každý rok vyžiadajú v priemere 600 až 1000 ľudských životov. Projekt na podporu prevencie Týždeň očkovania proti chrípke chce od 16. do 20. októbra upriamiť pozornosť na dôležitosť očkovania a výhody, ktoré prináša najmä rizikovým skupinám. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informovali odborníci zo Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) a Slovenskej spoločnosti všeobecných a praktických lekárov (SSVPL).Očkovanie proti chrípke podľa prezentovaných údajov znižuje o 28 percent úmrtia diabetikov, o 50 percent riziko infarktu a o 24 percent riziko cievnej mozgovej príhody po respiračnom ochorení. Napriek tomu nie je slovenská populácia pred chrípkou dostatočne chránená.zdôraznila predsedníčka SEVS Zuzana Krištúfková.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča 30-percentnú zaočkovanosť populácie, ktorú sa Slovensko zaviazalo splniť v roku 2017.skonštatovala Krištúfková. Varovala pred podceňovaním chrípky, ktorá dokáže spôsobiť zápal prínosových dutín, stredného ucha, pľúc aj zápaly srdcového svalu a obalu a ďalšie zdravotné komplikácie.Odborníci na tlačovej konferencii prezentovali aj výsledky štúdií, ktoré dokazujú nárast výskytu akútneho infarktu myokardu a úmrtí v priebehu chrípkových epidémií. Infikovanie tehotných žien môže viesť k pôrodu detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Mnohí pacienti nezomierajú na chrípku, ale na svoje chronické ochorenia, zhoršené v dôsledku chrípky.pripomenula predsedníčka SEVS.Rizikovými skupinami, ktorým WHO odporúča očkovanie, sú tehotné ženy, ľudia nad 59 rokov, osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, chronicky chorí pacienti s ochorením dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, obličiek a močovo-pohlavného systému, metabolickými poruchami vrátane cukrovky, s poruchami imunity vrátane AIDS, osoby po transplantácii orgánov, deti od šiestich mesiacov do piatich rokov a zdravotnícki pracovníci.Podľa štatistík Úradu verejného zdravotníctva bolo na Slovensku v sezóne 2016/17 hlásených 1.562.630 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 57.262 zo 100.000 osôb. Úrad zaznamenal aj 31 prípadov SARI, ťažkých akútnych respiračných ochorení, pravdepodobne spôsobených chrípkou. Osem pacientov zomrelo, pričom vírus chrípky sa potvrdil u piatich, u šiestich bol prítomný aj rizikový faktor ako ochorenie pľúc, hypertenzia či diabetes.