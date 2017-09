Týždeň pred voľbami v Nemecku vedú Merkelovej kresťanskí demokrati

Na archívnej snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 15. septembra (TASR) - Týždeň pred spolkovými parlamentnými voľbami v Nemecku sa podpora tamojších sociálnych demokratov znova zvýšila, vyplýva z dnes zverejnených výsledkov nového prieskumu.Prieskum Politbarometer verejnoprávnej televízie ZDF tiež ukázal mierny pokles konzervatívcov kancelárky Angely Merkelovej, no i to, že vyše tretina Nemcov (39 percent) stále nie je rozhodnutá, ako bude vo voľbách do Spolkového snemu v nedeľu 24. septembra hlasovať.Merkelovej kresťanskí demokrati (CDU/CSU) majú podľa prieskumu naďalej jasne najvyššiu podporu, aj keď sa za uplynulý týždeň znížila o dve percentuálne body na terajších 36 percent. Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) si polepšila o jeden bod na 23 percent.Na treťom mieste sú s rovnako desiatimi percentami liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) a populisti z protiimigračnej Alternatívy pre Nemecko (AfD). Nasledujú strana Ľavica s deviatimi a Zelení s ôsmimi percentami.Okrem pokračovania veľkej koalície kresťanských a sociálnych demokratov by podľa prieskumu bola možná aj tzv. jamajská koalícia - pomenovaná na základe farieb jamajskej vlajky a zložená z CDU/CSU (čierna farba), FDP (žltá farba) a Zelených. Všetky iné politicky možné koalície by totiž nemali väčšinu, píše agentúra DPA.Obe uvedené možnosti však v prieskumoch väčšina oslovených obyvateľov odmieta. Len 25 percent respondentov Politbarometra považuje za dobrú jamajskú koalíciu, ktorú odmieta 52 percent. S pokračovaním veľkej koalície by súhlasilo 40 percent a odmieta ju 42 percent opýtaných.V prieskume Deutschlandtrend verejnoprávnej televízie ARD, ktorého najnovšie výsledky zverejnili vo štvrtok, má SPD podporu len 20 percent voličov, čo je najmenej od januára. CDU by podľa tohto prieskumu volilo 37 percent Nemcov.