Týždenná dávka slnka v 1 kapsule?

Vitamín D3 EXTRA Foto: BIOMIN a.s. Foto: BIOMIN a.s.

Vitamín D3:

• ovplyvňuje vyše 200 procesov vo vašom tele

• pomáha udržať správnu hladinu vápnika a fosforu v krvi

• Zabezpečí, aby ste mali zdravé a pevné kosti

• stará sa o správne fungovanie imunity

• má vplyv na zdravie vášho kardiovaskulárneho systému

• posilňuje nervový systém

• účinkuje na metabolizmus cukru

• pozitívne ovplyvňuje vaše kognitívne funkcie

• má vplyv na reguláciu krvného tlaku

• podieľa sa na raste krvných, svalových a kožných buniek

• u seniorov zvyšuje svalovú silu

• znižuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva, prsníka a prostaty

• prispieva k udržaniu fyziologickej gravidity

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (OTS) - Na slovenský trh prichádza novinka ušitá na mieru všetkým, ktorí chcú mať pod kontrolou hladinu vitamínu D3. Vitamín D3 EXTRA, ktorý obsahuje mimoriadnu dávku 5600 I.U. v jednej kapsule a stačí ho užívať len 1x týždenne.Aj keď si to mnohí z nás nechcú pripustiť, leto sa skončilo a jeseň pre náš organizmus znamená zvýšenú záťaž. Nielenže sme viac unavení, ale máme aj slabšiu imunitu a nevládzeme toľko, ako keď sme dni trávili na slniečku. Jedným z dôvodom je aj to, že sa nám postupne vyčerpávajú hladiny D3 vitamínu, ktorého zásoby si naše telo vytvára najmä opaľovaním.Vedeli ste, že UVB lúče, ktoré sú zodpovedné za vznik vitamínu D3, dokážu preniknúť atmosférou len ak je slnko vo vyššom uhle ako 50° nad horizontom? Najideálnejší čas na vytváranie zásob déčka je teda vtedy, kedy sa chránime pred prudkým slnkom – od 11.00 do 16,00 hodiny a aj to len niektoré mesiace v roku. Ochranná ozónová vrstva odráža UVB lúče a atmosférou k nám prechádzajú len UVA lúče, ktoré pri vytváraní vitamínu D3 nepomôžu. Len nás opália alebo v horšom prípade spália. Znamená to, že intenzita slnečného žiarenia v našich geografických podmienkach je nedostatočná a preto nemáme šancu vytvoriť si dostatočné zásoby vitamínu D3.“ Myslí si, internistka a imunologička z ambulancie vnútorného lekárstva, klinickej imunológie a alergológie, ktorá odporúča pacientom pravidelné dopĺňanie vitamínu D3 výživovými doplnkami, pretože je zrejmé, že inak ho naše telo nevie vytvoriť alebo prijať v dostatočnom množstve.U seniorov sa vytvorí o 75% menej vitamínu D3 z dôvodu atrofie kože a nižšieho počtu buniek, ktoré sú schopné vytvoriť D vitamín. Jedným z ďalších dôvodov je aj znížená absorpcia tenkého čreva a črevnej sliznice u seniorov. „, “ pokračuje. „Vitamín D3 EXTRA, ktorý stačí užívať 1x týždenne, vyrába slovenská farmaceutická spoločnosť BIOMIN a.s, ktorá je jediným výrobcom prírodného vápnika z vaječných škrupín v Európe. „“ Hovorízo slovenskej farmaceutickej spoločnosti BIOMIN a.s. Je to najsilnejší výživový doplnok na trhu, so zárukou obsahu účinnej látky a len za menej ako 0,50 € na týždeň. Vitamin D3 EXTRA je vyrobený v Cíferi, teda je to skutočne slovenský výrobok.Vitamín D3 by sme správne ani nemali volať vitamín, pretože v skutočnosti ide o prohormón rozpustný v tukoch. Objavil ho v roku 1922 profesor Elmer McCollum. Zaujímavosťou je, že každá bunka nášho tela obsahuje receptory, ktoré na D vitamín reagujú. Znamená to, že vitamín D3 je jedným z najdôležitejších vitamínov pre náš organizmus a jeho vplyv stále nie je úplne preskúmaný.Ak chcete mať hladinu vitamínu D3 pod kontrolou, pri najbližšej preventívnej lekárskej prehliadke požiadajte svojho obvodného lekára, aby vám urobil odber krvi. V prípade, ak budete mať nízku hladinu vitamínu D3, poraďte sa s ním o možnostiach ako dopĺňať tento dôležitý vitamín.Najúčinnejšou alternatívou je pravidelné dopĺňanie vitamínu D3 výživovým doplnkom, pri ktorom je zaručená potrebná dávka vo farmaceutickej kvalite. Vo svojej lekárni odteraz nájdete vitamín D3 EXTRA, ktorý vám zabezpečí potrebnú dávku vitamínu D3 v jednej kapsule. V prípade, ak trpíte ochorením, ktoré má za následok zvýšenú spotrebu vitamínu D3, poraďte sa o vhodnom dávkovaní so svojím lekárom.Navštívte stránku www.somstalekost.sk , kde nájdete informácie a poradňu. Nájdete nás aj na facebooku: Som stále kosť.