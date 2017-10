TÝŽDENNÍK: A. Babiš na tróne a S. Kurz tiež

Bratislava 21. októbra (TASR) - Ak volič nechce dať v novembrových krajských voľbách hlas ani jednému kandidátovi, ale chce zvýšiť volebnú účasť, môže do hlasovacej schránky vhodiť prázdnu obálku. Aj to je spôsob hlasovania, potvrdilo pre TASR ministerstvo vnútra."V prípade, že volič vhodí do hlasovacej schránky prázdnu obálku alebo obálku, ktorá obsahuje neplatné hlasovacie lístky alebo písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom, započítava sa len do počtu voličov, t. j. zvyšuje účasť vo voľbách," uviedol rezort.