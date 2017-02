U labute na Veľkom Draždiaku v Petržalke sa potvrdila vtáčia chrípka

Na ilustračnej snímke uhynutá labuť. Foto: TASR - Milan Drozd Foto: TASR - Milan Drozd

Bratislava 15. februára (TASR) – Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Bratislava-mesto potvrdila, že príčinou úhynu labute, ktorú našli začiatkom mesiaca inšpektori verejného poriadku na jazere Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke, bol vírus vtáčej chrípky.V tejto súvislosti už informovala všetky dôležité a dotknuté inštitúcie a organizácie, ktorým poslala pokyny s preventívnymi opatreniami. Týka sa to ako miestnej samosprávy, tak miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava V a chovateľov hydiny a vtákov. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke www.petrzalka.sk.Jej pracovníci v súčasnosti monitorujú všetkých chovateľov vtáctva v okruhu do troch kilometrov od miesta nálezu a aktualizuje sa súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí. Zároveň má mestská časť povinnosť vykonávať v teréne zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov a prípadne v spolupráci s ornitologickým organizáciami vyhľadávať uhynuté zvieratá. Ďalšie nevyhnutné opatrenia by mali zabezpečiť aj samotní chovatelia. Zakázané sú napr. tiež veľtrhy, trhy, výstavy a iné podujatia, ale tiež premiestňovanie produktov tejto hydiny a vtákov bez príslušných povolení.Mestská časť zároveň upozorňuje obyvateľov, aby akýkoľvek nález uhynutého vtáctva nahlásili na oddelenie životného prostredia petržalského miestneho úradu, emailom alebo telefonicky. Kontakty sú uvedené na webovej stránke.