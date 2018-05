U.S. Steel: Dohoda s odbormi zvýšila tarifné platy v priemere o 50 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Košice 15. mája (TASR) - Zvýšenie tarifných miezd zamestnancov v priemere o 50 eur mesačne zabezpečuje nový dodatok ku kolektívnej zmluve v košických oceliarňach U.S. Steel. Odborári a vedenie podniku sa na ňom dohodli s účinnosťou od 1. apríla. TASR to v utorok potvrdil odborový predák košických hutníkov Juraj Varga.Stanovená je aj minimálna suma v raste tarifných miezd, a to 40 eur pre zamestnanca - vlani to bolo 28 eur. Súčasťou dohody je aj rast osobného ohodnotenia o 5 eur na zamestnanca. Na 9 % sa zvýšila výška variabilnej mzdovej platby v čistom zisku, zvýšené budú aj príplatky za prácu vo výškach i pracovnú pohotovosť, aj ostatné príplatky v súvislosti s rastom minimálnej mzdy.Príplatky za prácu pre zamestnancov pracujúcich v nepretržitom režime s priznanou kategóriou práce 3, resp. 4, budú vo výške 1,27 eura za hodinu, a pre zamestnancov s nižšou kategóriou 1,11 eura na hodinu.Minuloročný dodatok ku kolektívnej zmluve znamenal pre zamestnancov železiarní priemerne trojpercentný nárast tarifných miezd (1635 eur), celkovo aj s variabilnými zložkami šesťpercentný rast (1743 eur). Vplyvom aktuálneho dodatku číslo 4 by sa mal dosiahnuť v priemere štvorpercentný nárast tarifných miezd. Celkový rast aj s variabilnými zložkami v percentuálnom vyjadrení by podľa predpokladov mal by byť minimálne na úrovni roku 2017.Varga pripomína, že pozitívne hospodárske výsledky podniku za rok 2017 boli najlepšie od vzniku hospodárskej a finančnej krízy, aj preto očakávania zamestnancov boli vyššie, než je dosiahnutá finálna dohoda.uviedol šéf odborov.Pre rok 2018 sa podľa neho podarilo naplniť požiadavku a zároveň slogan Odborového zväzu KOVOkonštatoval Varga.Dosiahnutie dohody ocenilo aj vedenie firmy, podľa ktorého je snahou posilniť previazanosť medzi finančným výkonom podniku a odmeňovaním zamestnancov.uviedol hovorca podniku Ján Bača.